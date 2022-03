Finalement, c’est plutôt mal barré pour Kyrie Irving…

Alors que l'annonce de l'assouplissement du protocole sanitaire contre le Covid est imminente à New York City, les fans de Kyrie Irving ont pris une petite douche froide avec les dernières déclarations du maire Eric Adams. La preuve de vaccination ne sera plus exigée lors des événements publics comme les matches NBA, mais ça ne concerne pas les athlètes et les employés de la ville. Seulement le public.

Kyrie Irving touché par la sortie d’Adam Silver

Pour l'heure, il n'y a donc pas de raison de voir Kyrie Irving fouler à nouveau le parquet du Barclays Center, sauf amélioration significative de la situation sanitaire et nouvelle adaptation du règlement par le maire de la ville.

here's Eric Adams on Kyrie on CNBC:

"It would send the wrong message just to have an exception for one player when we're telling countless number of New York City employees 'If you don’t follow the rules, we won’t be able to be employed.'" pic.twitter.com/N8dbv094SR

— James Herbert (@outsidethenba) February 28, 2022