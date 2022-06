Finales NBA 2022 : Les pronos de la rédac Basketsession

Score : 4-2 Warriors

MVP : Stephen Curry

Il n’y a pas plus fort que ces Warriors cette saison mais il serait criminel de sous-estimer les Celtics. Ça sent la série serrée. Ça promet même une très belle finale. Mais la compilation des talents, la rotation encore plus profonde, l’expérience et l’avantage du terrain vont donner raison à Golden State avec un Stephen Curry enfin couronné MVP des finales, histoire de rattraper l’injustice de 2015 (et de 2018 ? :D).

Score : 4-1 Warriors

MVP des Finales : Klay Thompson

L'avantage du terrain et la fraîcheur physique sont les deux facteurs qui me font imaginer Golden State l'emporter assez facilement, même si sous-estimer Boston et sa défense est forcément un peu dangereux. Les Warriors arrivent presque à 100% et ont joué 123 matches des Finales contre... 0 pour les Celtics. C'est aussi quelques chose qui devrait se voir le moment venu... Pour le MVP des Finales, je pense malheureusement que Steph aura à nouveau droit à un traitement particulier et ultra-agressif qui l'incitera à faire briller les autres. Pour la belle histoire, je vois bien Klay Thompson, grâce à deux ou trois matchs entre 25 et 30 points, succéder à Giannis.

Score : 4-2 Warriors

MVP : Klay Thompson

Bien sûr les Celtics arrivent sur une dynamique d'enfer pour cette finale, MAIS ils n'ont pas l'expérience des Warriors sur les finales. L'avantage du terrain, une envie construite sur les récentes galères (n'est ce pas Klay) me font dire qu'ils sont assez nettement favoris. Parce que l'histoire serait belle et que Steph Curry sera surement un peu limité par la défense de Marcus Smart, je mise sur Thompson MVP de ces finales.

Score : 4-2 Warriors

MVP : Stephen Curry

La défense des Celtics est impressionnante, mais jamais, durant ces playoffs, elle n'a dû affronter une tornade de mouvement telle que l'attaque des Warriors. Pour reprendre la punchline de Kevin Arnovitz, "la plupart des attaques te font payer cher tes mauvais choix défensifs, celle des Warriors te fait même payer tes bon choix défensifs". Golden State est en mission tandis que les Celtics s'apprêtent à découvrir ce niveau de la compétition pour la première fois. Leur avenir est radieux, mais le présent appartient aux Warriors.

Score : 4-3 Celtics

MVP : Jayson Tatum

Si les Celtics n'ont pas affronté d'attaque de ce calibre dans leur campagne, les Warriors n'ont pas non plus joué contre une défense aussi efficace à l'Ouest. Certes, les Warriors ont l'avantage de l'expérience et de la fraîcheur physique. Mais les Celtics, au complet, ont prouvé qu'ils étaient capables de stopper les meilleurs attaquants. Cette série s'annonce disputée — apparemment plus pour moi que pour les autres — et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. La mienne, c'est Boston en sept matches. Et qui de mieux placé que Jayson Tatum pour remporter le titre de MVP des Finales dans ce cas-là ?

Score : 4-2 Warriors

MVP : Stephen Curry

J'aurais aimé annoncer le prono inverse, tant j'ai toujours préféré les équipes de l'Est à celles de l'Ouest, mais l'expérience fera la différence. Les Warriors sont en mission. Stephen Curry est motivé comme jamais pour décrocher son premier titre de MVP des finales. Klay a trop attendu pour passer à côté. Et puis même Wiggins est devenu un vrai joueur de basket. Donc tous les voyants sont au vert pour les gars de la Bay. A moins que... Tatum enfile son costume intégral de Kobe (faudra pas se limiter au armband) et nous fasse tous mentir (enfin tous sauf Ben). Le retour du Black Mamba dans le corps d'un C's ! Ça ferait un super scénar pour Netflix non ?

Score : 4-1 Warriors

MVP : Stephen Curry

Les Warriors ont réalisé un parcours impressionnant et je n’ai pas l’impression que les Celtics, malgré une superbe défense, ont les armes pour rivaliser sur la durée d’une série face à la puissance offensive des Dubs. Même au niveau de l’expérience, l’avantage est clairement pour Golden State et j’ai du mal à penser que les exploits de Tatum seront suffisants (on l’a vu avec Doncic). Pour Curry, un choix évident pour corriger une anomalie.

Score : 4-2 Celtics

MVP des Finales : Jaylen Brown

Quand j’lui ai gueulé dessus parce qu’elle est rentrée à 4h du mat’, beurrée comme un Petit Lu, blindée comme un char, Liliane a fait dans l’ésotérique. « Tu sais, t’es comme les Warriors, un artiste avec de l’expérience. Mais des fois, les gars comme vous, vous la racontez un peu trop et vous croyez que tout vous est toujours acquis. Faut pas vous étonner si de temps en temps vous vous faites supplanter par des jeunes loups intenses, oh oui trèèèès intenses, qui donnent tout de la première minute jusqu’à la grande libération finale, façon Jaylen Brown. Bref, j’ai passé une très bonne soirée, je vais me coucher, j’suis rincée. » J’ai pas tout capté mais j’ai décidé de mettre un petit billet sur les C’s.

Score : 4-2 Warriors

MVP des Finales : Stephen Curry

La défense des Celtics a été somptueuse jusqu’à présent. Mais si stopper KD ou Giannis est une magnifique performance, enrayer la puissance collective offensive d’une machine de guerre comme Golden State, c’est encore autre chose. Surtout quand vous sortez de deux séries éreintantes en 7 manches. Boston parviendra ponctuellement à limiter l’arsenal des Warriors et leur posera des problèmes de l’autre côté du terrain tant les Tatum, Brown et cie ont franchi un cap dans ces playoffs. Mais ils risquent d’être un poil juste face à l’expérience et la fluidité californiennes. Ce ne seront pas les plus belles Finales NBA de Stephen Curry, mais il obtiendra enfin le FMVP.

Nicolas Sebire

4-3 Warriors

MVP : Stephen Curry

Parce que le story telling des Warriors doit s’achever par ce titre.

On a les deux équipes qui pratiquent le plus beau basket donc très compliqué de choisir un vainqueur.

L’expérience du noyau dur des Warriors fera sans doute la différence dans un game 7 au Chase Center.

L’anomalie de Steph Curry, 3 fois champion sans un MVP des Finals, sera rétablie pour le faire rentrer encore plus dans l’histoire.