Force à Dikembe Mutombo, traité pour une tumeur au cerveau

S'il y en bien un qui peut contrer la maladie, c'est Dikembe Mutombo. On souhaite plein de courage au Hall of Famer et à sa famille.

L'actualité en NBA est trustée par des prolongations de contrat, du drama entre coéquipiers et autres choses finalement très futiles. Mais finalement, le futile, c'est réconfortant. Plus que d'apprendre que Dikembe Mutombo, l'un des joueurs les plus emblématiques des années 90 et du début des années 2000, a une tumeur au cerveau.

Le Hall of Famer, monstre défensif durant toute sa carrière et joueur adoré sur et en dehors du terrain pour ses actions sportives et caritatives, est actuellement soigné à Atlanta, a annoncé la NBA de concert avec sa famille. L'ancien intérieur de 56 ans a bon espoir de réussir son traitement, mais la nature de la maladie incite évidemment à beaucoup de prudence.

On est absolument pas prêts à perdre Dikembe Mutombo, quatre fois fois meilleur défenseur de la ligue, 8 fois All-Star et personnalité incontournable de la NBA pendant et après sa carrière. Donc on va prier fort pour que "Mount Mutombo" adresse un finger wag en bonne et due forme après avoir contré cette vilaine tumeur. Force à lui et à ses proches dans cette épreuve.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/LdK0EuwK7o — NBA Communications (@NBAPR) October 15, 2022

