L'équipe de France a débuté sa préparation pour la Coupe du monde 2023 avec beaucoup de sérieux. Les Bleus ont très nettement dominé la Tunisie (93-36) à Pau pour le premier des nombreux rendez-vous qui les attendent dans les semaines qui viennent. Face à un adversaire plus aussi menaçant qu'à une époque, les hommes de Vincent Collet ont très bien fait le job, sans laisser le moindre doute sur la différence de niveau entre les deux équipes.

On retiendra que le premier cinq de cette préparation est sans doute celui qui affrontera le Canada en ouverture du Mondial, avec les quatre joueurs les plus expérimentés du groupe sur la scène internationale : Nando De Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum, Guerschon Yabusele et Rudy Gobert.

S'il faut désigner un homme du match, c'est assurément Guerschon Yabusele. Le "Dancing Bear" a été dominant sur les 20 minutes qu'il a passées sur le parquet béarnais, avec 18 points, 6 passes, 4 rebonds et 28 d'évaluation. Pour son premier match depuis sa dernière apparition en NBA avec les Knicks, Evan Fournier était logiquement un peu rouillé (3 pts, 3 asts en 19 minutes), au contraire de Nando De Colo (10 pts) et Rudy Gobert (11 pts) qui ont déjà semblé bien en jambes. En sortie de banc, Yakuba Ouattara, qui va lui faire ses débuts en compétition internationale avec les Bleus, s'est fait remarquer avec 12 points (3/3 à 3 points) et le meilleur +/- de la partie.

Tout le monde a eu du temps de jeu, même le débutant Yves Pons, auteur de 5 points en 11 minutes pour sa première sélection. Pons et Matthew Strazel sont arrivés en renfort en tant que sparring partners, en remplacement de Jaylen Hoard et Ousmane Dieng. Avec les petits pépins physiques de Mathias Lessort, c'est l'ancien joueur de Memphis et de l'ASVEL qui a pu participer à la fête.

Prochain rendez-vous pour l'équipe de France, ce mercredi contre le Monténégro.

Le résumé de la rencontre est disponible ici, sur la chaîne Youtube de France Télévisions.

Le boxscore