« Luka et Jokic ont raison sur le jeu en Europe »

C’est le petit jeu, voire presque débat de l’été : comparer la NBA aux autres ligues du monde et notamment aux championnats européens. Une discussion qui découle de celle lancée par le sprinteur Noah Lyles, qui soulignait l’absurdité de la mention « champions du monde » sur les bannières des titres en NBA. Des joueurs Américains sont ensuite montés au créneau pour rappeler qu’ils évoluaient dans la ligue la plus relevée de la planète. Depuis, d’autres basketteurs, eux aussi originaires des Etats-Unis, ont tenu à mettre en avant l’Euroleague.

Willie Cauley-Stein a expliqué qu’il avait choisi de rejoindre le Vieux continent parce qu’il considère le basket comme « plus tactique. » Un avis partagé par Kyle Hines, joueur culte en Europe. Il décrit la NBA « comme un jeu de dames » et l’Euroleague « comme un jeu d’échecs. » Frank Kaminsky n’est pas allé jusque là mais l’intérieur, interrogé par Eurohoops, met aussi en avant certaines particularités du jeu qu’il découvre avec le Partizan Belgrade, son nouveau club.

« Luka Doncic et Nikola Jokic ont raison, le jeu est plus physique en Europe. Les règles sont différentes. Les défenseurs peuvent rester plus de 3 secondes dans la raquette donc c’est plus difficile de scorer. »

A chaque ligue ses atouts et ses inconvénients. Le niveau global et athlétique reste évidemment plus élevé en NBA, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais ça ne rend pas l'Euroleague moins intéressante pour autant.