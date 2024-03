Frayeur pour Alperen Sengun, sorti en chaise roulante

Les Houston Rockets ont décroché un joli succès sur le parquet des Sacramento Kings (112-104) la nuit dernière mais la victoire avait un goût amer suite à la blessure d'Alperen Sengun. Le pivot turc s'est fait mal à la cheville et au genou en retombant après avoir contesté un tir de Domantas Sabonis. Il s'est immédiatement tordu de douleur et il est resté au sol avant de quitter le terrain en chaise roulante, sans pouvoir mettre de poids sur sa jambe donc.

La franchise va passer des examens et elle espère évidemment qu'il ne s'agit pas d'un pépin trop grave. Sengun, 21 ans, réalise la meilleure saison de sa jeune carrière et il tourne à plus de 21 points par match. Les Rockets, en revanche, semblent déjà écartés de la course au play-in et ils n'ont pas intérêt à prendre trop de risque avec leur star.