Fred VanVleet bientôt tradé ? Deux équipes sont en pole

Le nom de Fred VanVleet revient de manière de plus en plus insistante dans les rumeurs de trades. Phoenix et Orlando sont sur le coup.

Fred VanVleet n'a pas envie de partir de Toronto, mais les Raptors envisagent sérieusement un lifting automnal qui impliquerait le meneur All-Star. D'après Shams Charania de The Athletic, deux équipes s'intéressent de très près à la situation de VanVleet avant la deadline de février.

Il s'agit de Phoenix, actuellement pris dans une spirale de mauvais résultats en l'absence de Devin Booker et Chris Paul, et d'Orlando, en pleine transition et qui dispose de trois arrières encore assez jeunes (Fultz, Anthony, Suggsà.

Pour rappel, le champion NBA 2019 sera en fin de contrat au terme de la saison, ce qui rend son cas particulièrement intéressant pour des équipes qui chercheraient à devancer les courtisans qui attendent la free agency.

Cette saison, Fred VanVleet tourne à plus de 18 points et 6 passes, avec une baisse d'adresse assez spectaculaire (37% au global, 32% à 3 points).

Les Raptors sont 11e à l'Est, avec cinq victoires de moins que le 6e et premier qualifié virtuel pour les playoffs, New York. Pas étonnant que les rumeurs annoncent du mouvement à Toronto dans les jours qui viennent...

