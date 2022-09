Gary Payton II l’assume : il a choisi l’argent cet été

Champion NBA avec les Golden State Warriors, Gary Payton II disposait d'un rôle majeur en Californie. Mais cet été, l'arrière a pourtant pris la décision de quitter les Dubs pour les Portland Trail Blazers. Un choix financier afin de signer un contrat de 28 millions de dollars sur 3 ans.

Et de son côté, le natif de Seattle assume totalement cette décision. Et surtout les raisons qui l'ont poussé à rejoindre la formation de l'Oregon. Lors du podcast de George Karl, Payton II a été clair sur sa réflexion.

"Je me devais de prendre l'argent. Les négociations avec Golden State n'ont pas marché. J'aurais aimé retourner chez les Warriors, mais ça n'a pas marché. Juste le timing et tout. C'était juste du business, et j'ai donc dû prendre l'argent.

J’avais l’intention de prendre l’argent, peu importe la franchise", a ainsi assumé Payton II.