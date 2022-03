Pourquoi les Raptors doivent donner la balle à Gary Trent Jr

Les Toronto Raptors forment une équipe atypique, sans vraie superstar. Pascal Siakam et Fred VanVleet font figure de fers de lance, avec aussi OG Anunoby et Scottie Barnes. Mais c’est peut-être Gary Trent JR qui mériterait d’hériter du statut de première option offensive – à ne pas confondre avec franchise player.

En effet, comme le souligne Kevin O’Connor de The Ringer, l’arrière de 23 ans est un excellent soliste balle en main. Il se classe actuellement à la troisième place des joueurs les plus efficaces sur isolation – minimum 100 possessions – derrière Nikola Jokic et DeMar DeRozan mais devant Stephen Curry et James Harden.

Alors qu’à l’inverse, ses coéquipiers Anunoby et FVV sont les deux derniers sur les 71 joueurs classés. Du coup, il serait peut-être intéressant de donner plus de ballons à Gary Trent Jr, qui tourne à 18 points et 39% de réussite à trois-points cette saison. Au moins dans les moments difficiles ou lors des fins de match serrées.