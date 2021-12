Giannis Antetokounmpo essuyait le sol du gymnase en Grèce 3 ans avant sa Draft

Le parcours de Giannis Antetokounmpo est absolument unique dans l'histoire de la NBA et un film sera forcément tourné à l'avenir pour la narrer. La superstar des Milwaukee Bucks n'a pas eu un chemin linéaire et classique, comme tout le monde le sait, de son enfance à Athènes dans une famille d'immigrés très modeste, jusqu'à sa Draft dans l'anonymat quasi-total en 2012.

Une vidéo de celui qui n'était pas encore le "Greek Freak" a ressurgi cette semaine sur Youtube. On l'y voit en train d'assister à une rencontre de son frère aîné Thanasis près de trois ans avant que les Bucks ne le sélectionnent en 13e position.

Giannis Antetokounmpo a le visage juvénile, donne déjà des conseils à son aîné et... fait office de ball boy et de préposé à l'essuyage du sol dans le gymnase où l'équipe disputait ses rencontres. Des images inspirantes qui feront forcément se rendre compte à des aspirants basketteurs qu'on peut partir de tout en bas mais arriver au sommet de la pyramide un jour si on s'en donne les moyens.