Giannis Antetokounmpo, bourreau des favoris pour le MVP

Les Milwaukee Bucks ont décroché une très belle victoire en étouffant le Oklahoma City Thunder (118-93) dimanche soir. La franchise du Wisconsin a délivré une prestation complète en éteignant Shai Gilgeous-Alexander (12 points) et en faisant circuler la balle en attaque. Une performance de haut rang à l’image de celle de son meilleur joueur, Giannis Antetokounmpo, auteur de 30 points et 19 rebonds.

Ce n’est pas la première fois que le Grec prend le dessus sur l’un des principaux favoris au MVP, ici SGA. Le bilan parle pour lui : en 5 matches contre l’arrière canadien, Nikola Jokic et Luka Doncic, les trois noms régulièrement cités pour le trophée individuel le plus prisé, Antetokounmpo compte 4 victoires. Avec à chaque fois un match de haut niveau.

Il a par exemple complètement dominé les Dallas Mavericks en claquant 40 et 48 points. Son équipe s’est inclinée légèrement contre les Denver Nuggets pour la toute première de Doc Rivers sur le banc mais ils ont pris leur revanche en surfant sur les 36 points et 18 rebonds du bonhomme. Au total, Giannis Antetokounmpo tourne à plus de 36 unités, 14 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 block contre Jokic, Doncic et Gilgeous-Alexander. Avec des pourcentages impressionnants : 69% aux tirs et 44% à trois-points. Seul son 58% aux lancers fait tâche.

Le double-MVP sait évidemment hausser son niveau de jeu dans les grands soirs et c'est bon signe pour les playoffs.