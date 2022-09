Giannis Antetokounmpo : « Le jeu est beaucoup plus dur en Europe qu’en NBA »

Luka Doncic avait fait bondir quelques passionnés de basket américains en déclarant qu’il était bien plus facile de marquer en NBA qu’en FIBA. Le Slovène ne sous-entendait même pas que le niveau était plus élevé sur le Vieux continent, ce que les fans outrés en question peinaient à comprendre. Giannis Antetokounmpo est allé dans le même sens que son homologue européen.

Giannis Antetokounmpo: "The game in Europe is way harder than the game in the NBA." pic.twitter.com/ge25T8ylVv

