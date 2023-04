Les Milwaukee Bucks sont au bord du précipice. Menés 3-1 par le Heat dans cette opposition entre #1 et #8, Giannis Antetokounmpo et ses camarades ont une pression énorme sur les épaules pour éviter l'un des plus gros upsets de l'histoire récente en NBA. Clairement, les statistiques ne plaident pas en faveur des Bucks. Dans l'histoire, dans l'immense majorité des cas, l'équipe qui mène 3-1 plie l'affaire sur l'un des deux matches suivants ou dans un game 7. Mais il y a quand même 12 équipes qui ont réussi cet exploit. Et toutes n'avaient pas le niveau et le vécu de champion de Milwaukee.

Voici ces équipes.

Les Celtics de 1968 vs Philadelphie

Le Boston de Bill Russell, alors joueur/head coach, et John Havlicek, renverse Philadelphie lors de la finale de Conférence Est 1968. Les Celtics remporteront les Finales NBA dans la foulée contre les Lakers.

Les Lakers de 1970 vs Phoenix

Le Big Three des Lakers avec Jerry West, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain a frisé la correctionnelle contre les Suns de Paul Silas, Connie Hawkins et l'ancienne vedette de L.A., Gail Goodrich. Dans le match 7, Chamberlain compile 30 points et 27 rebonds, avec 15 passes décisives pour West. Les Lakers s'inclineront ensuite en Finales NBA face aux New York Knicks.

Les Bullets de 1979 vs San Antonio

A l'époque, San Antonio est encore à l'Est et atteint la finale de Conférence contre Washington, la tête de série numéro 2. Les Bullets, pas encore frappés par la fadeur emblématique des Wizards, partent très mal, mais refont leur retard contre les Spurs de George Gervin. The "Iceman" ne parviendra pas à empêcher Elvin Hayes et les siens de s'imposer dans un game 7 remporté de deux points par Washington. La franchise de la capitale fédérale tombera ensuite en Finales NBA face aux Sonics.

Les Celtics de 1981 vs Philadelphie

En finale de Conférence Est, les Celtics de Larry Bird manquent leur entame de série contre les Sixers de Julius Erving. Boston affiche finalement un mental et un fighting spirit exceptionnels pour revenir à égalité en gagnant les matches 5 et 6 de deux petits points, avant d'arracher le game 7 à la maison pour... un point. Fort de cette confiance, Boston s'imposera en Finales NBA contre Houston par la suite, avec l'inattendu Cedric Maxwell comme MVP des Finales.

Les Rockets de 1995 vs Phoenix

Après 14 ans, sans "remontada", la NBA voit les Rockets, champions en titre que peu imaginent réussir le back to back, se sortir du piège tendu par les Suns de Charles Barkley. Menés 3-1, Houston réussit l'exploit de gagner deux matches à l'extérieur pour renverser la situation en demi-finale de Conférence. Dans le game 7, Mario Elie réussit le "Kiss of Death" à 3 points, à 7 secondes de la fin et les Texans, emmenés par Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler, s'imposent d'un point. Quelques semaines plus tard, ils sweepent le Magic en Finales NBA pour remporter un deuxième titre de suite.

Le Heat de 1997 vs New York

A cette époque, Miami et New York sont de féroces rivaux à l'Est et les bagarres entre eux ne manquent pas. C'est l'une de ces échauffourées qui permettent au Heat, mené 3-1 par la bande à Pat Ewing, de revenir et de valider un énorme comeback pour atteindre la finale de Conférence où les Bulls de Michael Jordan s'occuperont de son cas. Pat Ewing, Allan Houston, Charlie Ward, John Starks et Larry Johnson sont suspendus tour à tour dans les games 5 et 6, ce qui donne un joli coup de pouce au Heat de Tim Hardaway et Zo Mourning.

Les Pistons de 2003 vs Orlando

La première des trois tâches du CV de Doc Rivers en la matière. La formule du 1er tour se joue pour une fois au meilleur des 7 matches et les Pistons en profitent pour refaire leur retard sur le Magic. Rivers dira quelques années plus tard que son équipe n'était pas assez talentueuse pour boucler cette série. Sympa pour Tracy McGrady and co. Detroit se sauve grâce à deux énormes derniers matches de Chauncey Billups, un an avant le titre remporté avec Larry Brown.

Les Suns de 2006 vs Los Angeles (Lakers)

46 ans après le comeback des Lakers contre les Suns, les joueurs de Phoenix vengent leurs aînés. Steve Nash et ses camarades ratent leur entame, mais survivent à un match à 50 points de Kobe Bryant et à une prolongation dans le game 6, avant de s'imposer très facilement dans le game 7. Mention à Boris Diaw et son game 5 à 25 points, 10 rebonds et 9 passes.

Les Rockets de 2015 vs Los Angeles (Clippers)

La bévue numéro deux pour Doc Rivers à la tête d'une équipe, avec un gigantesque choke pour les Clippers dans le game 6. Alors qu'ils menaient de 19 points et semblaient sur le point de plier la série, les Californiens se sont écroulés et ont pris un 49-18 dans les dents piloté par les inattendu Josh Smith et Corey Brewer, pendant que James Harden végétait sur le banc.

Les Warriors de 2016 vs Oklahoma City

Forcément, on repense à cette série au terme de laquelle Kevin Durant a quitté l'équipe battue pour l'équipe victorieuse... Le Thunder tenait les Warriors en joue, mais n'ont pas su plier l'affaire, précipitant ainsi la fin de l'aventure commune du tandem Durant-Westbrook. Dans la Bay Area, personne n'a oublié le game 6 de Klay Thompson sur le parquet d'OKC, avec 41 points et son plus beau récital sous le maillot des Warriors dans un match à la vie à la mort. Leandro Barbosa, très précieux dans cette série, devient alors le premier joueur impliqué dans deux remontées victorieuses de 3-1 à 4-3.

Les Cavaliers de 2016 vs Golden State

La plus connue de toutes. La plus folle, aussi, puisqu'elle a frappé de plein fouet l'équipe avec le meilleur bilan de tous les temps sur une saison, et qu'elle a eu lien lors des Finales NBA. La suspension de Draymond Green pour le match 5, le shoot de Kyrie Irving et le contre de LeBron James sur Andre Iguodala dans le game 7... Les souvenirs sont encore assez frais autour de cet événement qui a fait passer LeBron James du statut de top 10 player all-time à celui d'aspirant au GOAT plus aussi invraisemblable.

Les Nuggets de 2020 contre le Jazz... et les Clippers

La bulle de Disneyworld en pleine crise du Covid a permis à Denver de marquer les esprits. Jamais une équipe n'avait renversé deux fois un retard de la sorte (3-1) dans la même campagne de playoffs. Les Nuggets l'ont d'abord fait contre le Jazz, avec quelques duels de scoreurs dantesques entre Jamal Murray et Donovan Mitchell, puis contre les Clippers de... Doc Rivers, impliqué dans sa troisième (à ce jour) défaite dans une série où son équipe menait 3-1.

