Giannis hausse le ton et commence à poser des stats d’une autre galaxie

Les Bucks ont mis du temps à lancer leur saison, mais les voilà opérationnels et sur une série de 5 victoires de suite. Nul besoin de préciser que Giannis Antetokounmpo a été absolument déterminant et prépondérant dans ce regain de forme après un démarre collectif poussif, particulièrement sur le plan défensif. Tout n'est pas réglé de ce côté-là, puisque Milwaukee encaisse encore beaucoup de ponts, mais le Greek Freak est en train de monter en puissance et de commencer à prendre rendez-vous pour le volume 2 de notre MVP Race où il a été écarté du top 5.

Cette nuit, face à Washington, Giannis Antetokounmpo a posé 42 points, 13 rebonds et 8 passes à 20/23. Une efficacité terrifiante qui s'inscrit dans une fenêtre de 6 matches sur lequel le double MVP tourne à 37 points, 12 rebonds et 7 passes de moyenne à... 70%

Cette performance n'est pas non plus anodine historiquement, puisque Giannis est le seul joueur sur les 40 dernières saisons à avoir plusieurs matches à au moins 40 points, 10 rebonds, 5 passes et 85% d'adresse à son actif. Celui face aux Wizards était son troisième. Un seul joueur en a réalisé plus que la star des Bucks : Wilt Chamberlain, qui en compte 4. On parle d'une époque révolue, mais à chaque fois qu'un basketteur actuel voit son nom accolé à celui de la légende Chamberlain sur le plan statistique, c'est qu'il est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel.

La montée en puissance de Giannis Antetokounmpo, couplée à une alchimie grandissante avec Damian Lillard, un peu plus de fermeté en défense et un Khris Middleton proche de sa meilleure condition physique, et les Bucks pourront à nouveau prétendre à un retour dans les plus hautes sphères de l'Est.

