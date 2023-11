Giannis et Lillard déterminés à faire fonctionner leur duo

Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard passerait beaucoup de temps ensemble en dehors des terrains afin de parfaire leur alchimie.

Les Milwaukee Bucks ont débuté avec 4 victoires en 6 matches mais sans forcément faire forte impression. Leur défense paraît déjà problématique, Damian Lillard se cherche encore sa place, Giannis Antetokounmpo est dominant mais il essaye aussi d'intégrer son camarade et l'ensemble de l'équipe découvre la philosophie du nouveau coach Adrian Griffin. En plus de tout ça, Khris Middleton est limité en nombre de minutes. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que les deux superstars de l'équipe s'entendent bien et ça promet généralement de grandes choses.

Selon Chris Haynes, journaliste proche de Lillard, les deux hommes passent beaucoup de temps ensemble en dehors des terrains. Notamment pour regarder des matches et essayer de développer au mieux leur alchimie. Ce sont tout de même des signaux très positifs et, d'une manière ou d'une autre, ça peut aider les Bucks à monter en régime rapidement.