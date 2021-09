GIGA FAIL : L’interview complètement ratée de Jordan Clarkson

Une journaliste de Salt Lake City s'est retrouvée avec un sujet à faire sur le Utah Jazz. Coup de bol, elle est tombée sur le client parfait pour en parler : Jordan Clarkson. Le seul hic ? Elle ne l'a pas reconnu. C'est même pire que ça, malgré le fait qu'il ait épelé son nom, elle n'a pas compris qu'il s'agissait d'un joueur de l'équipe. Du coup, elle lui a demandé s'il lui arrivait de venir voir le Jazz jouer. La suite est parfaite.

This reporter didn’t know she was interviewing Jordan Clarkson 😅

She even asked him if he went to any Jazz games 💀@JordanClarksons (via @HayleyHolme)pic.twitter.com/iNDkpuG6AD

— Overtime (@overtime) September 24, 2021