Gilbert Arenas décrypte ce qui fait de Luka Doncic un crack en NBA

Luka Doncic continue de faire des merveilles en NBA. Le jeune homme ne cesse d’impressionner tout le monde et de s’affirmer parmi les meilleurs joueurs de la ligue depuis sa draft en 2018. Tout en donnant tort aux sceptiques qui ne pensaient pas qu’ils parviendraient à dominer à ce niveau. Gilbert Arenas en faisait partie. Mais il a complètement changé d’avis.

« Je suis vraiment tombé amoureux de son jeu. Je l’ai découvert pendant la draft et je me suis dit ‘ce gars est trop lent’. Je ne voyais pas comment il allait pouvoir se créer son tir. Puis j’ai vu un de ses matches en live et je me suis rendu compte que je m’étais planté. Il est juste différent. (…) Ce qu’il le fait sortir du lot, ce sont ses fondamentaux. Je déteste dire ça mais il a les fondamentaux des gars de Duke à l’ancienne. Il a adapté son jeu. »

« Là d’où il vient, tout le monde connaît les fondamentaux. Puis il débarque dans la grande ligue, aux Etats-Unis, où les joueurs sont tellement athlétiques… du coup on apprend les fondamentaux beaucoup plus tard, et encore si seulement on les apprend. Sauf que les fondamentaux détruisent les qualités athlétiques. Ces gars veulent utiliser leur vitesse, leur détente... mais ils se feront toujours battre par Luka. »