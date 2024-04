Anthony Edwards : « On fait 100% confiance à Rudy Gobert »

Les Minnesota Timberwolves font une bien meilleure saison que l’an passé et ils sont en passe de terminer avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest. Ils occupent actuellement la première place. Le journaliste Dane Moore a demandé à Anthony Edwards dans quel domaine l’équipe avait le plus grandi et celui qui sera pour lui le plus important en playoffs. Sa réponse est une éloge de Rudy Gobert.

« Je pense que c’est notre confiance en Rudy », répond le jeune homme. « Je pense que c’est le plus important. Tous les principaux joueurs de la rotation – Nickeil, Mike, SloMo, Jaden, Naz, KAT – on fait tous confiance à Rudy. On lui fait confiance pour le trouver sur le terrain. On a confiance en lui quand on appelle un post up, on a confiance qu'il va attraper le ballon et faire ce qu'il a à faire. On lui fait confiance sur la ligne des lancers. Des petites choses comme ça. Et il joue dur.

Rudy est comme mon frère. On parle tout le temps. On s’envoie des textos tout le temps. Je pense que tout le monde a confiance à 100% en lui aujourd’hui. Il fait la bonne action à chaque fois. »

Voilà qui fera sans doute plaisir à Rudy Gobert. Il a la reconnaissance et la confiance de ses coéquipiers, notamment le plus important d’entre eux. Pas sûr qu’il ait eu la même relation avec Donovan Mitchell.