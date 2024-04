Gobert sur Wembanyama : « Il y a de la grandeur en lui, mais pas grâce à sa taille »

Rudy Gobert était l'invité de JJ Redick cette semaine dans son podcast The Old Man and the Three. Si la discussion a beaucoup tourné autour des aptitudes défensives du pivot des Minnesota Timberwolves, son hôte a voulu savoir ce qu'il pensait de la première saison en NBA de son futur coéquipier en équipe de France Victor Wembanyama. Gobert a été dithyrambique au sujet du prodige des Spurs, qu'il connaît depuis quelques années maintenant.

"C'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu avant dans le monde du basket. Je le connais depuis ses 14 ans et je n'avais aucune interrogation à son sujet. Je connais son état d'esprit, son coeur et sa famille. Il a de la grandeur en lui, mais pas grâce à sa taille. Grâce à son coeur, à la personne qu'il est et à son âme. J'ai vu tout ça dès que je l'ai rencontré à la manière dont il parle, dont il est passionné et impliqué.

Je savais qu'il serait spécial, mais je ne m'attendais pas à le voir faire ça aussi tôt. Je sais qu'il fera des choses qui n'ont jamais été faites avant et je suis fier de lui. Je suis là pour lui pour essayer d'être le meilleur mentor possible sur le terrain et en dehors, en tant que personne. Il est largement en avance par rapport à là où je pensais qu'il en serait après un an. Il a progressé tous les mois. Il s'est adapté à la physicalité du jeu en NBA, au calendrier et aux voyages. En ça, les Spurs ont fait un travail incroyable pour le protéger. Ils ont limité son temps de jeu dans un premier temps et lui ont donné de plus en plus de minutes.

Le niveau de confort qu'il a sur le terrain et sa compréhension du jeu, je ne pensais pas les voir comme ça avant sa deuxième ou troisième saison. Je suis fier, impressionné et excité de la manière dont ça se passe pour lui".

Sauf accident ou surprise, Victor Wembanyama et Rudy Gobert seront coéquipiers et titulaires sous le maillot de l'équipe de France cet été, lors des Jeux Olympiques de Paris.