Goran Dragic va-t-il enfin signer aux Mavericks ?

Les Dallas Mavericks ont échoué aux portes des finales, battus par les Golden State Warriors, futurs champions et vainqueurs en cinq manches lors du dernier tour à l'Ouest. La franchise texane compte revenir bien plus forte la saison prochaine et elle a déjà commencé à renforcer son effectif en récupérant Christian Wood il y a quelques jours. Une autre piste mène désormais à Goran Dragic.

Christian Wood à Dallas, un trade qui peut mener les Mavs encore plus haut ?

Selon Marc Stein, les dirigeants réfléchiraient à l'idée de signer le meneur slovène. Cela fait un moment qu'il est dans le radar de l'organisation, notamment en raison de sa relation étroite avec Luka Doncic. Les deux compatriotes ont gagné l'Eurobasket ensemble en 2017. Transféré par le Heat puis coupé par les Raptors, le vétéran avait terminé la saison avec les Nets.

Goran Dragic peut compléter la brochette de playmakers autour de Doncic. Il y a déjà Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson, si ce dernier prolonge avec Dallas. Les Mavericks disposeraient alors d'un roster de plus en plus profond, une condition importante pour aller loin en playoffs.