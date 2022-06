Gordon Hayward mis sur le marché par les Hornets, qui va tenter le coup ?

Les Charlotte Hornets cherchent à libérer de la masse salariale et ils vont donc essayer de refourguer le contrat de Gordon Hayward.

Les Charlotte Hornets ont fait grincer des dents en récupérant Gordon Hayward pour 120 millions sur quatre ans en 2022. Mais l’ancien All-Star a été plutôt bon en Caroline du Nord, avec par exemple environ 19 points, 6 rebonds et 4 passes lors de sa première saison. Le problème, ce sont encore et toujours les blessures. Il n’a pu jouer que 49 matches l’an passé, pour 16 points, 4 rebonds et 3 passes. Le niveau de jeu est correct, c’est la régularité qui lui manque.

Sa franchise ne peut plus vraiment se permettre d’attendre. Les dirigeants tiennent absolument à prolonger Miles Bridges. Mais ce dernier, passé finalement pas si loin de devenir un All-Star en 2022, est éligible à une extension et il va demander le maximum. Logique pour un joueur de 24 ans flashé à 20 points, 7 rebonds et quasiment 4 passes lors de sa quatrième année chez les pros.

Les Hornets ont donc besoin de libérer de la place sous le Cap et c’est là où le contrat d’Hayward devient handicapant. Du coup, selon Brian Windhorst, le management aimerait s’en séparer en attachant un pick. Charlotte possède deux choix de draft lors du prochain premier tour : le treizième et le quinzième.

Reste à savoir quelles sont les équipes qui seront prêtes à miser sur Gordon Hayward pendant deux ans. En imaginant qu’elle dispose de la marge financière pour le recruter. L’ailier de 32 ans peut rendre des services sur l’aile et tenir un rôle de titulaire. C’est même une bonne option si son corps tient le choc. Mais c’est une option chère, qui implique de ne pas pouvoir signer trop de joueurs autour.

Les Portland Trail Blazers dispose du septième choix et d’une énorme trade exception pour absorber un contrat massif. Mais ils préféreront sans doute essayer d’aller chercher OG Anunoby plutôt qu’Hayward. Les Sacramento Kings y songeront peut-être mais ils ont aussi d’autres cibles.

Deux pistes nous semblent un peu plus pertinentes : les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. Gordon Hayward est d’ailleurs originaire d’Indianapolis. Les Pacers s’apprêtent à se séparer de leurs autres cadres mais il peut toujours être intéressant d’ajouter un vétéran dans un groupe jeune. Surtout que ce dernier ferait alors office de second playmaker derrière Tyrese Haliburton. Pas dégueu.