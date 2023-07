Grant Williams, les Celtics ont fixé son prix de départ…

Les Boston Celtics n'ont pas l'intention de retenir Grant Williams, agent libre protégé cet été. Mais la franchise du Massachussetts ne compte pas perdre l'intérieur sans la moindre contrepartie ! Et pour le récupérer, ses prétendants connaissent le prix à payer : un choix au premier tour de la Draft NBA.

Un tarif important, mais les Celtics ont la capacité à s'aligner sur toutes les offres extérieures. Une menace pour toutes les équipes intéressées pour le joueur de 24 ans. Et il faut donc se projeter sur ce dossier avec cette requête de Boston.

En l'état, Williams continue d'écouter ses propositions. Pour le récupérer, 5 formations semblent encore dans le coup selon le journaliste de The Athletic : les Atlanta Hawks, les Dallas Mavericks, les New York Knicks, les Charlotte Hornets et les Washington Wizards.

Pour remporter la mise, il faut donc parvenir à séduire le natif de Houston, avec une belle offre financière, mais aussi accepter de sacrifier un pick de Draft. Ou alors prendre le risque de voir les Celtics s'aligner sans un accord pour un "sign-and-trade".

En tout cas, à Boston, il n'est pas envisageable de perdre Grant Williams contre rien. Quitte à s'aligner et envisager un trade plus tard ?

Le grand guide de la Free Agency NBA 2023, équipe par équipe