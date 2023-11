Green étrangle Gobert, McDaniels et Thompson se chauffent : 3 joueurs expulsés !

Visiblement, les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors ne s'aiment pas. Il y a déjà eu des moments de tension, principalement entre Draymond Green et Anthony Edwards, lors du premier duel entre les deux équipes conclu par la victoire des loups sur le parquet des champions 2022. La revanche a failli tourner en bagarre général dès les premières minutes la nuit dernière. Avec encore une fois Green parmi les principaux protagonistes. Mais tout est d'abord parti d'un accrochage musclé entre Jaden McDaniels et Klay Thompson.

Things are getting HEATED and out of control early 👀 pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023

Draymond Green est alors arrivé pour étrangler Rudy Gobert en le plaquant au sol alors que le Français avait l'air d'être en train de séparer... les esprits sont redescendus par la suite après que tout le monde ait été séparé mais Thompson, Green et McDaniels ont tous les trois été expulsés.

Draymond Green vient de placer un étranglement arrière à Rudy Gobertpic.twitter.com/Polm27G0TE — ARENA (@MMArena_) November 15, 2023