Greg Brown a calé le premier « rider » dunk de l’Histoire en plein match !!!!!

Le "East Bay" est l'un des dunks les plus cultes du basket. Ou plutôt un "Rider" en référence à Isaiah Rider, qui avait popularisé le geste en le calant lors d'un concours de dunks en 1994. C'est devenu un classique depuis. Qui revient fréquemment. Mais en match ? Jamais. Enfin, maintenant si. Parce que ce fou de Greg Brown s'est décidé d'en caler un en contre-attaque hier soir.

THIS MAN REALLY DID THIS IN A GAME @gb3elite | #RipCity pic.twitter.com/laTOnkCy06

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 24, 2021