Gregg Popovich coachera Victor Wembanyama au moins 5 ans !

Il se disait initialement que Gregg Popovich allait signer un nouveau contrat de 3 ans avec les Spurs, avant de goûter une retraite bien méritée. Le mythique coach de San Antonio semble particulièrement revigoré par la perspective de coacher Victor Wembanyama et le groupe texan actuel. Il vient en effet de parapher un nouveau deal pour 80 millions de dollars sur... 5 ans ! D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Popovich peut se désengager de son contrat à chaque fin de saison et rester président des opérations basket.

A la fin de son contrat, Pop aura 79 ans et explosera tous les ans le record qu'il détient déjà du head coach le plus âgé de l'histoire de la ligue. Depuis la saison 2019-2020, le quintuple champion NBA devance Hubie Brown et repousse un peu plus les limites.

En termes d'énergie et de capacité de réflexion, Gregg Popovich ne semble pas particulièrement grabataire et Victor Wembanyama, qui le découvre en ce moment-même, s'est déclaré ravi de le voir aussi impliqué et actif pour son développement personnel et celui de l'équipe.

Les perspectives de Pop ont changé avec le temps et les épreuves de la vie. A la base, il avait déclaré qu'il prendrait sa retraite le jour où Tim Duncan annoncerait la sienne. En 2016, lorsque le Big Fundamental a tiré sa révérence, Popovich s'était dit que Kawhi Leonard pouvait lui permettre de rester compétitif avec San Antonio et avait été convaincu de continuer. Le départ de Leonard pour Toronto, juste après le décès de son épouse Erin en avril 2018, n'ont pas eu raison de la flamme de Gregg Popovich, ragaillardi par ce travail nouveau après de joueurs plus jeunes auxquels il faut davantage apprendre les fondamentaux.

Victor Wembanyama aura droit au minimum à cinq saisons en NBA avec l'un des meilleurs coaches de l'histoire. C'est une excellente nouvelle pour lui et... pour nous. On n'était pas prêts à voir Pop et ses réflexions toujours profondes et justes sur la vie et le basket, s'en aller.

