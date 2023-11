Scène surréaliste : Gregg Popovich demande aux fans des Spurs d’arrêter de huer Kawhi, personne ne l’écoute

Les supporters des San Antonio Spurs en veulent profondément à Kawhi Leonard. Il était censé prendre le relais de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker afin de maintenir la franchise au sommet après 20 ans de domination. Il l'a fait pendant quelques années après le titre décroché en 2014, finales au cours desquelles il a été nommé MVP. Mais la superstar a fini par mettre les voiles en 2019 après avoir demandé son transfert dans l'incompréhension générale. Il a été envoyé aux Toronto Raptors contre DeMar DeRozan... et il a gagné avec la franchise canadienne avant de partir aux Los Angeles Clippers.

Bientôt cinq ans après, les fans des éperons n'ont toujours pas oublié. Et ils aiment le faire savoir à l'ailier All-Star en le sifflant copieusement à chaque fois qu'il remet les pieds dans la ville. Comme la nuit dernière. Sauf que ça a gonflé Gregg Popovich. Le coach a pris le micro en plein match, alors que Kawhi était sur la ligne des lancers-francs, pour demander à la salle de se taire.

Wow. #Spurs HC Gregg Popovich just grabbed the arena microphone with Kawhi Leonard at the free throw line, and asked the crowd to stop booing.

Fans have been booing Leonard, who asked to be traded from San Antonio, on every touch.

Not sure I've seen that in an NBA game. pic.twitter.com/PHk3yD2IHG

— Nate Ryan (@nateryansports) November 23, 2023