Gregg Popovich ne se sent pas digne du Hall of Fame

On parle beaucoup des anciens joueurs qui vont entrer au Hall of Fame le weekend prochain et à juste titre. Mais Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol et Becky Hammon ne seront pas seuls. Gregg Popovich fait partie des coaches qui seront intronisés au Panthéon de Springfield. Vous aussi vous aviez l'impression qu'il en faisait déjà partie ? Pop a pourtant repoussé autant que possible cet honneur.

Dans un article qui lui est consacré dans le San Antonio Express News, on apprend ainsi que Gregg Popovich voulait absolument attendre que tous les joueurs majeurs qu'il a eu sous ses ordres y entrent avant que lui-même ne reçoive cet hommage. Avec la présence de Tony Parker dans cette cuvée, après celles de David Robinson, Tim Duncan et Manu Ginobili, c'est chose faite. Pour autant, le mythique coach des San Antonio Spurs pense toujours ne pas être digne du Hall of Fame. Voici ce qu'il a répondu a une question sur son palmarès qui justifierait sa place dans ce lieu symbolique.

"Vous dites que j'ai gagné cinq titres ? Non, mon équipe a gagné. C'est plus exact. J'étais là pendant les cinq titres, mais je ne les ai pas gagnés. [...] J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir ma place au Hall of Fame. Pour moi, c'est pour des gens comme Red Holtzman, Red Auerbach, Larry Bird, Magic Johnson... Je suis un peu le produit du hasard, plus que d'autre chose. Est-ce que je mérite vraiment du crédit parce que le hasard m'a mis dans cette position ?"

Gregg Popovich ne se départira jamais de son humilité, c'est assez certain. On imagine quand même qu'il sera heureux de voir certains de ses anciens joueurs et l'ensemble des membres du Hall of Fame saluer le fantastique travail accompli durant toutes ces années.

On attend quand même avec impatience son discours, lui qui n'aime guère faire dans la longueur, surtout si c'est pour parler de lui-même...

