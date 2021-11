La clé du succès selon Gregg Popovich, attention punchline

Gregg Popovich n’aime pas s’emmerder avec les journalistes. Il reste pourtant apprécié par les médias. Parce que même s’il les rembarre, il tend aussi à délivrer quelques belles punchlines en interview. Comme lorsqu’il lui a été demandé de donner les raisons de sa longévité et de son palmarès en NBA.

Pop politely declined to talk about closing in on Don Nelson for the most career regular season NBA coaching wins.

Reporter shifts to asking Pop what his key to success has been.

Pop's reply: "Key to success? Draft Tim Duncan. After that, stay alive."

— Tom Orsborn (@tom_orsborn) November 19, 2021