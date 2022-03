Fail : Les Grizzlies et le Thunder ont tous les deux voulu jouer en blanc

Ah qu’il était bon, ce temps où les équipes évoluant à domicile jouaient en blanc et leurs adversaires portaient un maillot coloré. Tout semblait plus simple. Mais la ligue a voulu offrir plus de libertés – toujours dans un souci de marketing, vendre plus de maillots – en laissant donc la possibilité aux franchises de choisir. Sauf que ça mène à des situations comme celle d’hier. Les Memphis Grizzlies et le Oklahoma City Thunder ont tous les deux débarqué en blanc sur le parquet.

Soooooo both teams are wearing white jerseys... brb gotta make a jersey change pic.twitter.com/ErXdURxRKd — Bally Sports: Grizzlies (@GrizzOnBally) March 13, 2022

Le plus drôle, c’est qu’aucune des deux équipes n’a réussi à s’en rendre compte avant le moment du premier entre-deux. Un vrai souci de communication et d’organisation. Bon, au final, les Grizzlies sont allés se changer. En effet, c’est encore la formation qui évolue à domicile qui choisit et le Thunder avait donc décidé de porter sa tunique classique.