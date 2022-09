Guerschon Yabusele : « L’impression que ça devient une habitude de perdre en finale »

Nouvelle désillusion pour l’équipe de France. Déjà battue sur le fil par Team USA en finale des Jeux Olympiques l’été dernier, elle s’est inclinée contre sa grande rivale, l’Espagne, lors du match au sommet de l’Eurobasket 2022 dimanche soir (76-88). Celle-ci, elle fait mal. Guerschon Yabusele ne cachait pas sa frustration après la défaite.

« J'ai l'impression que ça devient une habitude de perdre en finale, c'est ça qui me rend dingue. On avait une très belle équipe, c'était un bon match-up », confie le joueur du Real Madrid, interrogé par un envoyé spécial de l’Equipe à Berlin. « Chaque finale, c'est la même déception quand je perds. On verra les points sur lesquels on devra progresser. »

Les Bleus n’ont pas très bien joué sur cette finale, c’est évident, mais ils ont, au bout du compte, continué dans la lancée de ce qu’ils avaient montré depuis le début du tournoi : des forces, bien sûr, mais aussi des limites criantes qui ont été parfaitement exploitées par les hommes de Sergio Scariolo.

« L'Espagne a très bien joué, ils ont fait tout ce qu'ils comptaient faire, des choses qu'on avait anticipées mais qu'on n'a pas pu empêcher. On savait qu'ils seraient très agressifs contre Thomas Heurtel et Evan Fournier. On savait qu'ils joueraient des possessions longues en attaque pour nous user et ils ont réussi : notre pression défensive n'était pas comme vendredi [lors de la demi-finale contre la Pologne]. On a attendu 17 minutes pour remettre cette pression. On ne s'est pas donné les armes pour changer le destin de ce match », analyse le sélectionneur Vincent Collet.