Hailey Van Lith, la protégée de Kobe enflamme la March Madness

Après sa retraite, Kobe Bryant suivait très assidument ce qui se faisait du côté des filles, probablement pour guider comme il se doit sa fille Gianna vers son ambition d'une carrière professionnelle. L'une des joueuses préférées de Kobe était Hailey Van Lith. Avant le décès tragique de la star des Lakers et de sa fille, ils allaient fréquemment voir en action l'arrière de Cashmere, dans l'état de Washington, et l'avaient invitée à plusieurs reprises au sein de la Mamba Academy.

Van Lith, championne du monde U17 et U19, puis star du 3x3 américain, aurait aimé avoir les Bryant en tribunes pour ses débuts en NCAA en 2020 avec les Louisville Cardinals. Et sans doute encore plus lundi, lorsqu'elle a tracté son équipe jusqu'au Final Four du Tournoi NCAA 2022 grâce à son immense talent. La jeune femme de 20 ans, promise à une belle carrière chez les pros lorsqu'elle sera éligible à la Draft en 2024, a inscrit 22 points et été déterminante pour écarter Michigan de sa route.

C'est la quatrième fois en autant de matches disputés depuis le début de la March Madness, que "HVL" atteint la barre des 20 points. Elue meilleure joueuse de la partie de tableau disputée à Wichita, l'ancienne protégée de Kobe Bryant a eu une pensée émue pour celui qui a été brièvement son mentor et pour Gianna, avec laquelle elle avait noué une amitié.

"Qu'est-ce que Kobe m'aurait dit après ça ? Il m'aurait dit 'Hailey, va gagner ce putain de titre. Voilà ce qu'il m'aurait dit".

"Je vais gagner ce putain de titre", a ajouté Van Lith, dans les bras de ses parents après avoir célébré ce succès.

Au Final Four, Hailey Van Lith et Louisville affronteront l'un des grands favoris pour le titre, South Carolina. L'autre affiche opposera UConn, sorti vainqueur d'un match en double prolongation contre NC State avec une Paige Bueckers phénoménale, et Stanford, le champion en titre.

Le match de Hailey Van Lith contre Michigan

