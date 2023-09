Harden dans l’impasse, à quoi joue Giannis ?

Au menu du CQFR du lundi matin notamment : les dernières nouvelles sur les dossiers Harden et Giannis, avec Antoine et Shaï.

Comme chaque jour de la semaine, on se retrouve ce lundi avec un tour d'horizon des rumeurs et news du weekend, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou. Au menu : le cul-de-sac sportif dans lequel se trouve James Harden, les équipes qui se préparent dans l'optique d'un trade futur de Giannis Antetokounmpo, le retour possible de Dwight Howard en NBA et l'audace de James Johnson...

Le CQFR sur YouTube