Harry Giles encore à la relance, cette fois aux Clippers

La carrière d’Harry Giles ne prend pas la tournure espérée. Star des lycées, prospect très attendu finalement descendu à la vingtième place le soir de la draft 2017, notamment en raison de ses pépins physiques, le jeune intérieur n’a pas encore réussi à faire son trou en NBA. Il en est même arrivé au point où il peine à se trouver une place dans un effectif. Sans club, les Los Angeles Clippers l’ont signé… mais sans garantir le deal.

Autrement dit, il devra batailler pour s’imposer dans la rotation (et déjà même dans la franchise) californienne. Rageant pour le joueur formé à Duke et qui compilait tout de même 7 points en à peine 14 minutes lors de sa première saison NBA avec les Sacramento Kings.

Free agent C/F Harry Giles is signing a non-guaranteed deal with the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Giles was the No. 20 pick in 2017 Draft and played for Portland last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2021