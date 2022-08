Des nouvelles de Thabeet

On parle souvent des plus gros busts parmi les premiers choix de draft, comme Anthony Bennett par exemple. On se moque aussi des franchises qui ont laissé passer des gros coups, comme les Sacramento Kings récemment avec Luka Doncic ou les Minnesota Timberwolves qui ont drafté deux meneurs avant Stephen Curry en 2009. Mais la même année, les Memphis Grizzlies avaient quand même fait vraiment fort. OK, ils ne disposaient pas du first pick mais du second, ce qui tend à nous faire oublier par moment leur cagade. En effet, ils avaient alors misé sur... Hasheem Thabeet. Un intérieur tanzanien passé par UConn.

Sa meilleure production statistique ? 3,1 points et 3,6 rebonds lors de sa saison rookie. 2,2 points et 2,7 rebonds en 224 matches disputés en NBA entre 2009 et 2014. Tout ça pour un joueur drafté avant Curry, James Harden, etc. Une sacrée erreur de casting. Depuis l'intérieur de 2,21 mètres a alterné des passages en G-League, au Japon et des saisons blanches, où du moins des saisons sans évoluer dans un championnat répertorié par l'excellent site Proballers.

Malgré une période d'inactivité basketballistique et malgré ses 35 ans, Hasheem Thabeet disposerait encore de plusieurs offres sur la table. En Chine. Il devrait donc évoluer en CBA la saison prochaine.