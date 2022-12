Encore et toujours dans les rumeurs, John Collins continue de tracer sa route aux Atlanta Hawks. L’ailier fort, actuellement blessé, jouera-t-il sous de nouvelles couleurs avant la fin de la saison ? Difficile à dire. Le front office a en tout cas ouvert un dialogue avec plusieurs équipes, selon Shams Charania.

Le Jazz, les Mavericks, les Nets et les Wizards auraient notamment échangé avec les Hawks au sujet de Collins. Les Suns seraient également intéressés, mais ils se montrent très réticents à l’idée de prendre un contrat à long terme tant que la vente de la franchise n’est pas actée. Dans la deuxième année d’un deal de cinq ans pour 125 millions de dollars, le joueur de 25 ans est un gros morceau sur le marché.

Pour le moment, les Hawks paraissent fermés à l’idée d’envoyer John Collins à Brooklyn en échange d’un package autour de Joe Harris. Aux Wizards, Kyle Kuzma serait une contrepartie séduisante. Mais il n’y aurait aucune traction à ce niveau non plus.

Cette année, l’ailier fort affiche une moyenne de 12,3 points à 48,4% au tir, ses statistiques les plus faibles depuis sa saison rookie. Plus le temps passe et moins il semble avoir sa place dans cet effectif, dans lequel il a décidément du mal à se retrouver.

Collins est sur le marché depuis déjà un moment. Il intègre doucement cette catégorie de joueurs que l’on voit apparaître dans les rumeurs chaque hiver, puis chaque été. Peut-être que cette fois sera la bonne, qui sait ?

