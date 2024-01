Heat, arbitrage, Jeux Olympiques : on répond à VOS questions

C'est samedi et vous connaissez désormais le rendez-vous avec un nouvel épisode du CQFR bonus, "Ce à Quoi il Fallait Répondre", où la rédaction répond à vos questions. Antoine Pimmel et Shaï Mamou font le maximum pour répondre aux questions que vous nous avez adressées. On parle du Heat de Jimmy Butler, de l'arbitrage, des Jeux Olympiques, des franchises où l'on aimerait jouer si on avait le talent pour le faire, etc...

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

