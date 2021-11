L’enquête sur les Bulls et le Heat bientôt terminée, verdict à venir

Le combat a beau être perdu d’avance, la NBA essaye toujours de lutter contre le tampering. Et elle menace chaque année de sanctionner un peu plus lourdement les franchises qui ne respectent pas les règles. Les négociations entre les joueurs et les agents ne sont pas censés commencer avant le coup d’envoi de la Free Agency. Et pourtant, plusieurs deals sont annoncés par les insiders parfois une petite minute après l’ouverture du marché.

Comme ceux de Lonzo Ball et Kyle Lowry lors de la dernière intersaison par exemple. Des transferts a priori compliqués à mettre en place – avec des échanges de joueurs – et pourtant déjà prêts. Le premier a été envoyé aux Chicago Bulls et le second au Miami Heat dès le début de la FA. Ces deux équipes sont donc surveillées.

La NBA voulait mener son enquête sur ces deux signatures, qui impliquent aussi les Toronto Raptors et les New Orleans Pelicans. Selon Adrian Wojnarowski, après des mois de recherches et d’entretiens, la ligue va bientôt rendre son verdict. Avec d’éventuelles sanctions. Celles-ci peuvent aller d’une amende de 10 millions de dollars au retrait de choix de draft. Voire même à l’annulation des contrats concernés, ce qui paraît tout de même peu probable.