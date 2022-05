Le Heat aussi privé de certains cadres pour jouer les Sixers

Jimmy Butler aurait voulu que les Philadelphia Sixers puissent se présenter au complet pour affronter le Miami Heat au second tour des playoffs. L’ironie, c’est que sa propre équipe n’alignera pas non plus son cinq majeur. En tout cas pas lors du Game 1. Kyle Lowry est d’ores-et-déjà forfait pour la rencontre de ce soir. Le meneur souffre toujours d’une blessure aux ischios et aucune date de retour n’a été communiquée.

Il s’est fait mal lors du Game 3 contre les Atlanta Hawks et n’a plus joué depuis. Butler lui-même est incertain après avoir raté le Game 5 de la même série. Ce sont là deux des trois meilleurs joueurs de Miami, dont leur meilleur marqueur. Jimmy « Buckets » a compilé 30 points de moyenne depuis le début des playoffs. Lowry était déjà plus en difficultés avec seulement 8 points à 34%.

Miami Heat star Kyle Lowry will not play in Game 1 against the Philadelphia 76ers. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 1, 2022

Les Sixers joueront eux sans Joel Embiid. Une absence encore plus préjudiciable. Mais ils ont encore leurs chances. Ils doivent assurer le minimum en essayant d’aller chercher un match sur le parquet du Heat. Leur pivot superstar pourrait ensuite revenir à partir du Game 3 ou 4.

Joel Embiid finalement de retour en cours de série pour les Sixers ?