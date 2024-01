Honteux : les fans des Bulls huent Jerry Krause 7 ans après sa mort…

C'est le malaise ce weekend autour des Chicago Bulls. En marge de la venue des Golden State Warriors la nuit dernière, la franchise avait organisé l'introduction de plusieurs de ses légendes dans un Ring of Honor, sorte de Panthéon où entreront les joueurs, coaches et dirigeants qui ont marqué l'histoire des Bulls. Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman étaient excusés, alors que d'autres ont été honorés à titre posthume. C'est le cars de Jerry Krause, l'ancien General Manager, présent lors de chacun des 6 titres remportés par Chicago et acteur majeur de ces sacres.

Malheureusement, une partie des fans des Bulls continue de considérer Krause comme un antagoniste, notamment à cause de ses rapports conflictuels avec Jordan, documentés il y a quelques années dans le documentaire The Last Dance. Au moment de l'annonce de son entrée dans le Ring of Honor, et alors que sa veuve Thelma était en tribunes pour assister à la cérémonie, des huées ont été très nettement entendues dans les travées.

Whole stadium boo'ed Krause...that was awkward. pic.twitter.com/1YNYsfQ8rO — RETIRE #2 FOR NORM VAN LIER (@MightyBlackDuck) January 13, 2024

Une situation choquante pour Steve Kerr, qui a fait partie du deuxième three-peat, et pour DeMar DeRozan, actuel joueur des Bulls.

Kerr : "C'est honteux. Absolument honteux. Je suis dévasté pour Thelma et la famille Krause. A quoi pouvaient bien penser ces gens ?"

DeRozan : "C'est déplorable que sa famille ait eu à subir quelque chose comme ça. Il est impossible de lui enlever ce qu'il a créé. Sans Jerry Krause, il n'y aurait pas d'histoire aux Bulls. Il faut lui donner du crédit aussi longtemps qu'il y aura du basket ici".