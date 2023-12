Hoop Culture Ep 14 : Rasheed Wallace, Rodman, Michael Jackson… les fits parfaits

Cette semaine dans Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama parlent des "fits parfaits", ces joueurs qui se sont glissés à merveille dans un collectif pour l'élever encore plus haut. On y croise Dennis Rodman, Rasheed Wallace, Kristaps Porzingis, Madlib, Michael Jackson et bien d'autres encore.

Et selon vous, quels sont les fits de rêve qu'on a oubliés ou qu'on pourrait imaginer ?

On en parle dans cet épisode

Dennis Rodman aux Bulls

Rasheed Wallace aux Pistons

Quincy Jones

The Pharcyde

Boris Diaw

Talib Kweli & Madlib

Le livre "Berck Basket - Entrez dans la légende"

Le livre "Berck Basket - Entrez dans la légende" est disponible ici : https://legende73.com/products/berck-basket

Le podcast "What Had Happened Was" d'Open Mike Eagle et Questlove

Hoop Culture Ep 13 : DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Drake… surcotés ou sous-cotés ?