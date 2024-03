Hoop Culture : Les mythes les plus fous de l’histoire de la NBA

Théories folles, crédibles, farfelues, on fait le tri parmi celles qui ont le plus animé l'histoire de la NBA.

Pour cet épisode de Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama font le tri parmi les théories du complot les plus folles, les plus loufoques et les plus crédibles.

Et vous, quelle est celle dans laquelle vous croyez vraiment ?

On en parle dans cet épisode

Le match 6 des finales de Conférence Ouest 2002

Les finales NBA 2006

Les crampes de LeBron en finales 2014

Matt Wilde "Hello World"

Hello World de Matt Wilde

David Grann "Les Naufragés du Wager"

Arjuna Oakes "The Storm"

Prodigy "My Infamous Life"

La Nike Adapt

