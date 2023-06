Houston prêt à tenter le coup avec Kyrie Irving ?

Kyrie Irving va être l'une des attractions de la free agency. Les Rockets semblent vouloir se mêler à la danse avec les Mavs et les Lakers.

Jusqu'à présent, les rumeurs autour de Kyrie Irving pour la free agency se limitaient à Dallas, où il semble vouloir rester, et Los Angeles, où les Lakers (LeBron en tête) ne seraient pas contre l'ajouter à leur roster. La cote du meneur de 31 ans reste importante malgré les soucis de ces dernières années et d'autres équipes auraient dans l'idée de lui proposer quelque chose.

D'après Marc Stein, les Houston Rockets ont fait de Kyrie leur plan B en cas d'impossibilité de faire revenir James Harden. Il s'agirait de lui proposer d'être la star et le leader expérimenté d'un groupe jeune articulé autour de Jalen Green, Kevin Porter Jr, Alperen Sengun et le 4e pick de la Draft 2023. Une offre qui jouerait sur l'ego de Kyrie Irving, si celui-ci est persuadé de valoir plus qu'un rôle de deuxième option derrière une autre star comme à Dallas avec Luka Doncic, ou à Brooklyn comme c'était le cas avec Kevin Durant.

Les Rockets auront de l'argent à offrir et seront en mesure de faire une offre supérieure au meneur All-Star. Donner autant de responsabilités à Kyrie est audacieux, mais Houston semble décidé dans tous les cas à sortir des bas fonds du classement la saison prochaine et à recruter une superstar.

