Ian Mahinmi annonce sa retraite, un Français champion NBA c’est la classe

La NBA, c’est fini pour Ian Mahinmi. Mais certainement pas le basket. Le Français se retire des parquets, à 34 ans et après 13 saisons dans la grande ligue. Une décision prise depuis quelques mois et qu’il a annoncée sur le plateau de Bein Sports.

🏀 #NBAExtra

😲 Ian Mahinmi annonce sur le plateau qu'il prend sa retraite !

👏👏👏 Bravo pour sa grande carrière ! pic.twitter.com/5FGYE1TJHJ — NBAextra (@NBAextra) July 6, 2021

Débarqué aux Etats-Unis en 2007, après quatre saisons dans le championnat de France, l’intérieur a joué pour les San Antonio Spurs, les Dallas Mavericks, les Indiana Pacers et les Washington Wizards. C’est lors de son passage à Dallas qu’il a pu décrocher un titre, en 2011.

Ian Mahinmi ne jouait pas lors de la saison écoulée mais il a compilé 5,2 points et 4,4 rebonds en 618 matches en NBA. Il a même fait un très bel exercice avec Indiana (plus de 9 pts et 7 rbds) qui lui a permis de signer un gros contrat en 2016.

En revanche, il a été un peu plus discret en équipe de France avec une cinquième place à l’Euro 2009 et une participation à la Coupe du Monde 2014. Propriétaire minoritaire de la NBA Africa, il va désormais relever un nouveau défi.