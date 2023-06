Quoi qu'il advienne contre Denver, Jimmy Butler est devenu une légende du Miami Heat en emmenant la franchise en Finales NBA pour la deuxième fois en quatre ans. Le plus fou, c'est qu'il y a 10 ans, Butler était très loin d'imaginer qu'il défendrait un jour les couleurs de l'équipe présidée par Pat Riley.

En 2013, l'année de son éclosion avec les Chicago Bulls, qui l'avaient drafté deux ans plus tôt avec le 30e pick à sa sortie de Marquette, il avait même accordé une petite interview fashion au Chicago Splash dans laquelle son animosité pour le Heat était... sans équivoque.

A la question "Quel est le vêtement que tu ne porterais jamais ?", Jimmy Butler avait répondu : "Un maillot du Miami Heat".

Dans une interview pour ESPN avec Malika Andrews juste avant le début des Finales 2023, l'arrière floridien s'est expliqué sur sa réponse de l'époque.

"Quand je suis arrivé en NBA, le Heat battait les Bulls à chaque fois. Ils avaient leur Big Three, les Heatles, peu importe comment vous les appelez. En étant drafté par les Bulls, je ne pouvais pas les aimer. Je ne pouvais pas non plus aimer Dwyane Wade, même si on a été dans la même fac ! Puis quelques années plus tard, j'ai joué avec D-Wade aux Bulls et je me suis rendu compte que ce n'était pas un mauvais mec.

C'était juste Thibs (Tom Thibodeau, NDLR) qui m'avait mis ça dans la tête. Aujourd'hui, nous y voilà. C'est le dernier maillot que je porterai dans ma carrière".

Jimmy Butler sait parfaitement que la coupure de presse existe (voir ci-dessous) et qu'il ne pouvait pas mentir à ce sujet. Au vu de ce qu'il apporte à la franchise depuis qu'il en est devenu le visage, les fans du Heat lui pardonnent aisément sa détestation initiale.