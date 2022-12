Ils vont marquer la NBA et le basket en 2023

On vous dévoile en avant-première le nom de celles et ceux qui vont faire parler en 2023, en NBA et dans le monde du basket.

2022 touche à sa fin, bonjour 2023 ! A chaque nouvelle année, son lot de personnalités du basket qui vont tenter d'y faire leur trou, d'y accomplir leurs rêves et de faire parler d'elles. On essaye de se projeter un peu en vous révélant qui, selon nous, fera forcément parler de lui en 2023 en NBA et dans le monde du basket en général.

Victor Wembanyama

Il a déjà marqué la fin d’année 2022 comme aucun autre prospect NBA avant lui. La « hype » autour du jeune homme de 18 ans – il fêtera ses 19 bougies début janvier – est quasiment sans précédent. Showcases à Vegas, matches de Betclic Elite diffusés sur le League Pass, etc. Mais ce n’est rien comparé à ce qui l’attend en 2023. Parce que, sauf catastrophe, d’ici quelques mois, Victor Wembanyama deviendra le premier joueur français sélectionné en première position d’une draft NBA.

Avant de se mesurer aux meilleurs basketteurs du monde et de découvrir avec quelle franchise il débutera une carrière outre-Atlantique qui s’annonce déjà glorieuse, le pivot de Boulogne-Levallois aura peut-être l’occasion de quitter l’Hexagone avec un titre. Ou au moins un éventuel trophée de MVP, lui qui est déjà le meilleur marqueur du championnat.

Et en plus de tout ça, Wembanyama pourrait aussi disputer la Coupe du Monde avec les Bleus en 2023. L’année s’annonce très chargé pour le prodige tricolore. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas fini de faire parler de lui.

Nikola Jokic

Sans faire trop de bruit, il s’est immiscé dans les discussions pour le MVP. Et si Nikola Jokic claquait un triplé en 2023 ? Ce serait dingue. Presque inimaginable. Il faudrait une saison ahurissante de sa part pour que les votants décident de lui offrir le trophée individuel le plus convoité en NBA pour la troisième année de suite. Mais un exercice proche triple-double de moyenne tout en jouant pivot – une performance inédite à ce niveau – et en menant les Nuggets dans le top-3 de la Conférence Ouest, n’est-ce pas là une saison exceptionnelle ?

Qu’il soit élu ou non, Jokic restera un joueur incontournable en 2023. Parce qu’il est incroyable à regarder jouer, avec des passes lumineuses que lui seul peut voir. Parce qu’il réalise des cartons absolument invraisemblables pour un babar de son gabarit. Et parce qu’il fait gagner son équipe, plus que jamais. Denver pourrait même l’un des sérieux outsiders à l’Ouest cette année.

Tony Parker

En plus d’être le président ambitieux d’un ASVEL déterminé à passer un cap – même si les résultats en Euroleague ne sont pour l’instant pas au rendez-vous – Tony Parker pourrait rentrer encore un peu plus dans l’Histoire en 2023. En effet, il est éligible pour le Hall Of Fame et figure parmi les candidats en compagnie de Gregg Popovich, son coach de toujours, Dwyane Wade et des deux autres légendes internationales que sont Dirk Nowitzki et Pau Gasol.

Quatre titres NBA, un titre de MVP des finales, un EuroBasket, des médailles en pagaille et toute une carrière au plus haut niveau avec les Spurs, ça mérite d’être nommé du premier coup, non ?

LeBron James

Ses Lakers ne risquent pas de marquer l’année pour de bonnes raisons. Ils sont bien partis pour manquer les playoffs, ce qui serait déjà la troisième saisons sans qualification en cinq tentatives depuis l’arrivée de LeBron James à Los Angeles. Ça fait tâche pour sa « legacy. » Sauf que la narration portera probablement sur un autre accomplissement qui, avouons-le, reste absolument immense : le King va devenir le meilleur marqueur de tous les temps.

Il devrait dépasser Kareem Abdul-Jabbar en mars 2023. Sauf blessure bien sûr. Le moment s’annonce historique. Exceptionnel. Et ça donnera une occasion aux Lakers, à la NBA et bien entendu à James une occasion de célébrer un exploit que personne n’imaginait possible il y a dix ans. LeBron a déjà dépassé les 10 000 rebonds et les 10 000 passes en carrière. Il pourrait aussi se rapprocher des 40 000 points cette année. Absolument dingue.

Vu comment les choses se profilent, est-ce que 2023 ne serait pas non plus l'année où LeBron décide qu'il en a marre de Los Angeles et qu'il mérite un dernier défi ? Pour la première fois de sa carrière, le King pourrait être tradé. Rien que ça, ce serait suffisant pour marquer l'année, non ?

Les trompettes de 2022

L’AS Monaco

Si Lyon-Villeurbanne souffre en Euroleague, l’autre club français engagé dans la plus prestigieuse et la plus relevée des compétitions européennes se porte plus que bien. Les Monégasques ont peut-être même une vraie chance d’atteindre le Final Four en 2023. Ils sont pour l’instant cinquièmes à égalité avec… le premier ! Mike James, Elie Okobo et leurs coéquipiers ont déjà fait tomber des cadors. Une fois en playoffs, qui sait jusqu’où ils pourront aller. Une équipe de l’hexagone au sommet du continent, pile 30 ans après le CSP Limoges, ça fait rêver.

Jayson Tatum

Devenu une vraie superstar en 2022 puis finaliste malheureux avec les Celtics en juin… ça semblait difficile de faire mieux en 2023 pour Jayson Tatum. Et pourtant, il est bien parti pour. L’ailier de Boston a encore passé un cap pour s’affirmer comme l’un des cinq ou six meilleurs joueurs du monde. Encore plus prolifique, encore plus efficace et même encore plus complet. Le patron d’une équipe qui peut rouler sur n’importe quel adversaire.

Tatum est l’un des sérieux prétendants au MVP. Il est sans doute l’Américain le mieux placé pour mettre fin à la domination européenne depuis quatre ans. Et même s’il venait à ne pas remporter le trophée, il sera certainement l’une des attractions des prochains playoffs. Avec de vraies raisons de croire au titre pour les Celtics.

Giannis Antetokounmpo

Lui aussi peut rêver de titre et de MVP, ce qui serait son troisième. Il fait même partie des candidats pour le DPOY. Giannis Antetokounmpo est le meilleur joueur du monde et il le sera encore cette année. Il est le nouveau visage de la ligue. Un roc qui ne cesse d’ajouter des petits éléments supplémentaires à son jeu saison après saison. Le « Greek Freak » de 2023 sera donc encore plus fort qu’en 2022. Surtout qu’il a une revanche à prendre en playoffs. Ça promet.

Zion Williamson

En voilà un dont les débuts en playoffs sont très attendus. Et ça tombe bien, le rendez-vous est pris pour 2023. Les Pelicans devraient se qualifier, sauf gros retournement de situation, et pourrait même avoir l’avantage du terrain. Zion Williamson n’a pas pu jouer la série contre les Suns avec ses coéquipiers la saison dernière. Il a les crocs. On est prêt à parier qu’il va sortir de très gros matches une fois toutes les caméras braquées sur lui.

S’il lui arrive de rater encore quelques matches, le premier choix de la draft 2019 est en bonne santé et il montre à tout le monde qu’il peut bel et bien peser sur la durée en NBA. C’est un crack qui progresse dans tous les compartiments du jeu tout en étant déjà l’une des armes de destruction les plus massives de la ligue. Et ça ne fait que commencer.

CJ McCollum

En février 2023, les joueurs et les proprios de la ligue vont devoir décider s’ils se désengagent du CBA actuel ou non. On sait déjà que les deux parties, avec la NBA comme troisième larron, vont s’écharper sur des points qui leurs sont chers. C’est là que l’on devrait voir le premier défi pour CJ McCollum, le président du syndicat des joueurs.

Globalement plus apprécié que son prédécesseur Chris Paul, il a aussi pour lui la capacité d’activer des leviers médiatiques de part son background étudiant et son nouveau rôle de consultant. Eviter un lockout, sans donner à ses collègues l’impression qu’ils se sont fait blouser serait une première victoire pour l’arrière des Pelicans.

Pas impossible non plus qu’il marque l’année 2023 sportivement avec New Orleans si Zion and co réussissent leur parcours en playoffs…

Marine Fauthoux et Iliana Rupert

On espère ne pas trop s’avancer, mais il y a de bonnes chances que Marine Fauthoux et Iliana Rupert soient toutes les deux présentes avec l’équipe de France à l’EuroBasket en Israël et en Slovénie en 2023. Pour la seconde, il faudra évidemment prendre en compte la réticence naturelle des franchises à laisser leurs joueuses s’absenter en cours de saison WNBA, mais pas impossible que les Las Vegas Aces soient ouverts d’esprit.

Si vous avez regardé le Mondial 2022 comme nous, vous n’avez pas pu manquer l’éclosion de Marine Fauthoux comme meneuse titulaire. Quelque chose nous dit que la joueuse de Basket Landes (draftée par New York, il faut le rappeler), va encore passer un cap dans le leadership et l’importance dans ce groupe, avec un Euro du tonnerre.

Si son amie Iliana Rupert est bien de la partie aussi, ce sera aussi à son tour de montrer les muscles chez les Bleues, elle qui avait été un tout petit peu en retrait au Mondial, logiquement usée par une longue et fabuleuse saison avec Bourges, puis un titre en tant que remplaçante avec Las Vegas.

En tout cas, ces deux filles-là, en compagnie de Gabby Williams, Marine Johannès and co, nous donnent envie de suivre de très près les Françaises en juin prochain.

Mike Brown

Les Kings n’ont pas fait la moindre apparition en playoffs depuis 16 p***** d’années. Cette année-là, ils jouaient avec Shareef Abdur-Rahim, Mike Bibby, Ron Artest, Bonzi Wells et Brad Miller. La plupart des mecs qui portent le maillot des Kings ont à peine l’âge d’avoir vu jouer Stojakovic, C-Webb et Jason Williams. C’est un foutu scandale et si un coach arrive à remédier à cette spirale déprimante, alors il aura quoi qu’il arrive marqué l’année 2023. Allez, même avec une apparition en play-in on mettra ce bon vieux Mike Brown dans les gagnants de l’année.

Brittney Griner

A peine sortie de près d’un an de captivité en Russie, Brittney Griner a indiqué qu’elle se préparait à disputer la saison 2023 avec Phoenix en WNBA. Pour beaucoup, cela peut sembler inconcevable de rejouer aussi rapidement au niveau professionnel après une expérience aussi traumatisante, mais “BG” pense clairement que d’être à nouveau sur le terrain va l’aider psychologiquement. On s’en réjouit et l’histoire peut être magnifique si elle aide Phoenix à retrouver de l’ambition après une saison 2022 ratée. Il se peut, en plus, qu’il s’agisse de la dernière saison de Diana Taurasi et un deuxième titre ensemble (ce serait le 4e pour Taurasi) avec le Mercury, serait un bon moyen de conclure.

Breanna Stewart

Le titre WNBA vient de lui échapper deux ans de suite, ce qui est anormal pour la machine à gagner qu’est “Stewie”. Avec le départ en retraite de Sue Bird, les spotlights seront tournés vers elle à Seattle, sauf si elle décide de rentrer à la maison et de signer avec New York, ce qui peut là aussi l’aider à marquer 2023 - et le basket à Big Apple - de son empreinte.

Ja Morant

Il parle beaucoup et ça agace Antoine Pimmel, mais pour le moment il assume derrière ! Le meneur des Grizzlies est devenu une star de la NBA mais son ascension semble loin d’être terminée. Et si 2023 était son année et celle des Grizzlies, qui vont tenter de faire des ravages en playoffs après avoir pris la température la dernière fois ? Morant a en tout cas tout ce qu’il faut en termes de talent et de charisme pour grimper encore les rangs de la popularité lors de cette nouvelle année qui démarre. Rendez-vous compte qu’un garçon dont le vrai prénom est Temetrius-Jamel est en train de faire de Memphis un spot excitant !

Luka Doncic

C’est un peu comme LeBron, chaque année est son année. Luka est bien parti pour être constant dans l’excellence. En 2023, on l’imagine exploser de nouveaux records avec Dallas, peut-être emmener les Mavs plus loin qu’en finale de Conf et la Slovénie sur le podium du Mondial. Comment ça, ça fait beaucoup ? Avec des joueurs comme on en voit qu’un par génération, il ne faut rien s’interdire.

Kyrie Irving

Kyrie sera en fin de contrat cette année et ce qui va se produire pour lui va nous donner de bonnes indications sur ce à quoi il faut s’attendre pour la fin de sa carrière. Son niveau de jeu éclipsera-t-il assez son passif extrasportif ? Kevin Durant continuera-t-il de le défendre quasiment contre vents et marées ? Retrouvera-t-on le Kyrie moins clivant mais toujours aussi virtuose ? Autant de questions qui feront d’Uncle Drew un personnage central de l’année 2023.

Michael Jordan

MJ va avoir 60 ans en 2023. Préparez-vous à ingurgiter des histoires et des récits sur Jojo. Certains que l’on connaissait déjà, d’autres moins et qui feront peut-être du bruit…