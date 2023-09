Increvable, Diana Taurasi poursuit sa carrière à 41 ans

Diana Taurasi a encore faim. La saison écoulée a été catastrophique pour Phoenix, plus mauvais bilan de la ligue et rapidement éliminé de la course aux playoffs, mais ça n'a pas dissuadé la meilleure marqueuse de l'histoire de la WNBA de poursuivre sa carrière. Lundi, Taurasi, 41 ans, a annoncé qu'elle serait de retour avec le Mercury la saison prochaine pour une vingtième sa saison dans la ligue la plus compétitive de la planète. La perspective d'un lifting au sein du management et de l'arrivée d'un grand talent lors de la prochaine Draft (Phoenix sera dans la loterie), comme Paige Bueckers, Caitlin Clark, Cameron Brink ou Angel Reese, a convaincu la légende de Team USA de ne pas en rester là.

Sur le terrain, Diana Taurasi n'est évidemment plus aussi impactante que lors de ses plus belles années et son salaire pèse lourd dans la grille du Mercury (234 000 dollars par an). Elle n'en reste pas moins une icône qui garantit une salle souvent remplie et 16 points par match.

Pour rappel, Taurasi a remporté trois titres de champion WNBA, cinq médailles d'or olympiques (un record qu'elle partage avec son amie et jeune retraitée Sue Bird) et trois médailles d'or en Coupe du monde. Elle fait bien évidemment partie des 25 meilleures joueuses de l'histoire de la ligue, sélectionnées l'an passée pour fêter le 25e anniversaire de la WNBA.

