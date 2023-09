Incroyable Allemagne, le Canada va être flippant

Le CQFR du lundi matin est servi ! Shaï Mamou et Théophile Haumesser reviennent sur les événements du weekend.

On repart pour une nouvelle semaine de CQFR avec un retour sur la fin de la Coupe du monde autour du sacre de l'Allemagne, du bouillant Canada-USA et des enseignements que l'on a tirés de ce Mondial étonnant et passionnant. Au micro ce lundi matin, le tandem Shaï Mamou - Théophile Haumesser pour vous servir.

