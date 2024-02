Interrogé sur sa forme, Kawhi fait une réponse à la… Kawhi

Un journaliste a voulu demander à Kawhi Leonard s'il avait fait quelque chose de particulier pour être aussi souvent présent sur le terrain cette saison. Formé à l'école Gregg Popovich en plus d'être lui-même souvent dans le premier degré, l'ailier des Clippers a répondu : "Oui. Ne pas me rompre un ligament croisé antérieur ou me déchirer un ménisque".

Kawhi voulait sans doute faire un trait d'humour mais, comme souvent, son visage ne collait pas avec l'intention...

Reporter: “What goes into you being able to be available for so many of these games this year?”

Kawhi Leonard: “Not tearing my ACL. Not tearing my meniscus.” pic.twitter.com/XEv882GTAR

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) February 26, 2024