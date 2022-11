Isaac Humphries, passé par Atlanta, est le seul joueur ouvertement gay d’une top ligue mondiale

Depuis Jason Collins en 2013, aucun joueur NBA en activité ne s'est ouvertement déclaré homosexuel. Même en dehors des limites de la ligue américaine, les coming out dans le sport collectif masculin professionnel sont rarissimes, que ce soit par peur d'être brocardé ou parce que les athlètes gay sont découragés par le climat toxique avant d'atteindre les plus hauts échelons. Cette semaine, Isaac Humphries est devenu le seul joueur de basket en activité dans l'une des top ligues mondiales masculines à avoir révélé son homosexualité.

L'Australien, formé à Kentucky pendant deux ans avec John Calipari, puis passé par les Atlanta Hawks lors de la saison 2018-2019 (5 apparitions), s'est exprimé à ce sujet sur CNN dans son pays natal. Humphries, intérieur de 2,11 m et de 24 ans, joue aujourd'hui à Melbourne, en NBL, dans le relevé championnat australien.

"J'ai joué partout. A Kentucky, en NBA, en Europe, en équipe nationale, c'est partout pareil. Quand tu es un athlète professionnel, tu dois, en gros, gagner de l'argent, sortir avec des filles et être le meilleur basketteur possible. Donc j'ai suivi le mouvement, aussi bizarre que ça ait pu être. Je ne voulais pas attirer l'attention. [...] Je me suis résigné à ce que ma vraie vie doive commencer à ma retraite".