Isaiah Stewart suspendu pour sa droite sur Eubanks

Isaiah Stewart se forge une sacrée réputation depuis son arrivée en NBA. Il s'était distingué en courant après LeBron James dans l'espoir de le cogner et il a frappé encore plus fort - littéralement - en mettant une droite à Drew Eubanks avant un match entre les Detroit Pistons et les Phoenix Suns avant le break du All-Star Weekend. La ligue a mené son enquête depuis et elle a décidé de suspendre l'intérieur pour 3 rencontres.

Il s'en sort plutôt bien. La police a aussi abandonné les charges à son encontre. Il avait été brièvement arrêté après l'altercation qui a eu lieu dans le parking de la salle. La sécurité était intervenue pour séparer les deux hommes.

Isaiah Stewart est actuellement absent en raison d'une blessure à la cheville.